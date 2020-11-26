При сносе дома в Саратове осколки стены едва не засыпали автомобили

Снос дома в Заводском районе. Кадр из видео

В Саратове сносят дом на пересечении 5-го Нагорного проезда и Ново-Астраханского шоссе.

Местный житель Валерий Завьялов снял процесс на видео и удивился нарушению техники безопасности.

Отколовшаяся часть здания рухнула вниз, снесла забор, а мелкие камни и пыль едва не засыпали проезжающие в нескольких метрах автомобили.

В комментариях это вызвало возмущение граждан, которые предположили, что кто-то мог пострадать при падении стены дома.

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