За сутки выявили 248 случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки выявили 248 случаев коронавируса — максимум за все время в регионе.

На 26 ноября общее количество зараженных в области — 26 165, а выздоровевших — 22 337. За сутки число вылеченных составило 571.

Больше всего новых случаев в Саратове — 131, Энгельсском районе — 23 и Балаковском — 19. Еще в 19 районах — по восемь и менее случаев.

Все заразившиеся коронавирусом 248 человек подхватили его контактным путем. При этом с пневмонией лежат 138 человек, с признаками ОРВИ — 84, а бессимптомно инфекция протекает у 26 заболевших.

По возрастам основная категория заразившихся — люди старше 60 лет, таких 93. Также заболели трое детей до 14 лет и трое в возрасте 15–17 лет.

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