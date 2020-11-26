Ночной дрифт в Саратове возмутил жителя

Ночные гонки вокруг кольца на 3-й Дачной. Кадр из видео

Жителей Саратова возмутил ночной дрифт на 3-й Дачной.

Пользователи опубликовал в группе «Саратов онлайн» видео, как автомобилист примерно в два часа ночи гонял вокруг кольца. При этом он ездил на большой скорости, совершал резкие повороты.

Несмотря на позднее время, на дороге было немало других машин, которым гонщик мог представлять опасность, особенно с учетом гололедицы.

- Водитель явно не в адеквате! Раскатывал так довольно долго. Один всего вопрос: Где полиция? Место довольно центральное! — задается вопросом анонимный автор поста.

В комментариях, впрочем, большинство поддержали водителя, считая, что он профессионал и хорошо водит машину.

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