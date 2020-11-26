В Саратове выдали один из первых дипломов аспиранту-теологу

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Преподаватель воскресной школы «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети Алексей Муратов стал одним из первых ученых-теологов, получивших официальный диплом госуниверситета.

Об этом в своем инстаграм сообщил муфтий Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас Бибарсов.

- Поздравил его с получением диплома об окончании аспирантуры Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского по направлению «Теология». Али-хазрату присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»...

Али устаз один из первых, если не первый, аспирант теологии в России... — отметил Бибарсов и опубликовал фото диплома аспиранта СГУ по специальности «Теология».