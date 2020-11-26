Погода в Саратове 26 ноября 2020 года: сохранится туман

В Саратовской области днем 26 ноября будет облачно.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

С утра будет стоять туман с низкой видимостью. Ожидается гололед и налипание мокрого снега. На дорогах — скользко.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Столбик термометра покажет -3... +2 градуса.

Год назад в этот день также было туманно, но холоднее — до семи градусов мороза.

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