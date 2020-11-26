Житель Саратова едва не забил соседа битой в его день рождения

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 25-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в покушении на убийство.

Установлено, что 28 мая компания приятелей собралась в Татищевском районе на даче, чтобы отпраздновать день рождения 36-летнего мужчины. Возникла ссора, когда 25-летний гость собрался домой и решил пьяным сесть за руль. Остальные участники вечеринки пытались его отговорить, но безуспешно.

Тем временем его спутница отправилась домой на такси с именинником и его сожительницей. Это привело мужчину в ярость, он бросился следом. У дома на улице Благодарова в Саратове он увидел их и кинулся с битой.

Мужчина не менее трех раз ударил 36-летнего именинника по голове, а когда тот упал, продолжал его избивать. Потом он сбежал с места ЧП. Пострадавшего удалось спасти, благодаря экстренной госпитализации.

Подсудимый заявил, что не собирался убивать человека, признав лишь три первых удара.

Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

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