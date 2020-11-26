В селе Осиновка мужчина зарезал сожительницу и отправился спать

Мужчина зарезал сожительницу после ссоры
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области задержан 60-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 56-летней сожительницы.
По версии следствия, утром 23 ноября они распивали алкоголь у себя дома в селе Осиновка. Женщина оскорбила мужчину, и тот, выхватив из ее руки нож, которым она резала продукты, ударил ее в грудь.
После этого он кинулся за убегающей жертвой и нанес еще не менее пяти ударов в спину.
Когда женщина умерла, мужчина запер дом, отправился к родственникам, где все рассказал и уснул. На следующий день он вернулся на место преступления, вскоре туда приехали полицейские.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Известно, что ранее он уже был судим за убийство.
Начато расследование уголовного дела. Обвиняемый признался и раскаялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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