В селе Осиновка мужчина зарезал сожительницу и отправился спать

Мужчина зарезал сожительницу после ссоры Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области задержан 60-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 56-летней сожительницы.

По версии следствия, утром 23 ноября они распивали алкоголь у себя дома в селе Осиновка. Женщина оскорбила мужчину, и тот, выхватив из ее руки нож, которым она резала продукты, ударил ее в грудь.

После этого он кинулся за убегающей жертвой и нанес еще не менее пяти ударов в спину.

Когда женщина умерла, мужчина запер дом, отправился к родственникам, где все рассказал и уснул. На следующий день он вернулся на место преступления, вскоре туда приехали полицейские.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Известно, что ранее он уже был судим за убийство.

Начато расследование уголовного дела. Обвиняемый признался и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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