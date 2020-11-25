Три человека погибли в частном доме села в Екатериновском районе

В Екатериновском районе Саратовской области погибли три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась вечером 25 ноября в селе Бакуры.

Предварительно установлено, что в гости к 62-летнему мужчине пришел его брат. Так как на стук никто не открывал, мужчина решил сам войти в дом. Он обнаружил внутри трупы брата, его 66-летней сожительницы и 39-летнего племянника.

Начата доследственная проверка. Эксперты не обнаружили на телах травм. При этом установлено, что дом отапливался печью, шибер которой был закрыт.

Основная версия смерти — отравление продуктами горения.

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