В Энгельсе обнаружили африканскую чуму на свином окороке из Тулы

На территории Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект. Речь идет о свином окороке, который оказался на одном из предприятий в Энгельсском районе. Прибыла партия продукции из Тульской области.

Как уточнили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре, на предприятиях в Тверской области выявлены случаи возникновения африканской чумы свиней (АЧС). При анализе ситуации было выяснено, что там произошло сокрытие информации о возникших вспышках.

Ветеринарной лабораторией Энгельсской станции в ноябре обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней на окороке, который прибыл из Тульской области в одно из предприятий Энгельсского района.

В результате мясо сожгли, на территории предприятия произведена дезинфекция.