За неделю в Саратовской области выявлено более 200 незаконных строений

Роман Бусаргин провел совещание по вопросам незаконного капстроительства и неформальной занятости

В Саратовской области продолжается борьба с самостроем и теневой занятостью.

Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, за неделю было выявлено более 200 незарегистрированных объектов капитального строительства. Больше всего — в Энгельсском районе — 125.

Начато оформление 251 сооружения.

Кроме того, сформированы списки предприятий с «агрессивной налоговой политикой». 58 организаций уже проверены, 34 дали гарантии по увеличению зарплаты.

На следующей неделе Государственная трудовая инспекция планирует проверить еще 16 предприятий, где предполагается нелегальная занятость.

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