За неделю в Саратовской области выявлено более 200 незаконных строений

Роман Бусаргин провел совещание по вопросам незаконного капстроительства и неформальной занятости
В Саратовской области продолжается борьба с самостроем и теневой занятостью.
Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, за неделю было выявлено более 200 незарегистрированных объектов капитального строительства. Больше всего — в Энгельсском районе — 125.
Начато оформление 251 сооружения.
Кроме того, сформированы списки предприятий с «агрессивной налоговой политикой». 58 организаций уже проверены, 34 дали гарантии по увеличению зарплаты.
На следующей неделе Государственная трудовая инспекция планирует проверить еще 16 предприятий, где предполагается нелегальная занятость.
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