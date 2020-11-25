Бухгалтер клиники в Саратовской области повысила себе зарплату на полмиллиона

В Саратовской области под суд попала бухгалтер медицинского учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ее обвиняют в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, с января2015 года по декабрь 2018 она завышала собственную зарплату. Тем самым женщина присвоила около 500 тыс. рублей.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ее имущество арестовано на сумму более 1,9 млн рублей. Дело направлено в суд.

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