Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 25 ноября 2020 года

Опубликован список аптек Саратова, где есть противовирусные лекарства
Фото: Екатерина Семенова
Опубликован список аптек в Саратове и области, где имеются востребованные в период пандемии лекарства.
Оперативный штаб представил актуальные данные по наличию лекарственных препаратов в аптеках на 25 ноября 2020 года.
В ряде саратовских аптек имеются противовирусные и жаропонижающие средства. В списке указано оставшееся в аптеке количество упаковок и адрес торговой точки. Данные будут пополняться.
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