Названы адреса подвоза воды жителям Солнечного-2

Жителям Солнечного-2 в Саратове на время масштабного отключения привезут воду цистернами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подвоз будет организован 26 ноября по нескольким адресам.

- пересечение улиц Лисина и Панченко (10:00 — 11:00 и 15:00 — 16:00);

- пересечение бульвара Героев Отечества и улицы Панченко (11:30 — 12:30 и 16:30 — 17:30);

- бульвар Героев Отечества, 13 (13:00 — 14:00 и 18:00 — 19:00).

Напомним, ООО «КВС» будет вести работы по подключению нового водовода.

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