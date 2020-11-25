В ларьках около Крытого рынка нашли нелегально устроенных работников

В ларьки около Крытого рынка наведалась проверка Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Сегодня, 25 ноября, в Саратове состоялся рейд по ларькам около Крытого рынка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, сотрудники надзорных и правоохранительных органов с участием представителей администрации Саратова и Фрунзенского района выявляли неформальную занятость.

. Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Проверяющие осмотрели семь объектов и нашли пять неофициально устроенных работников, некоторые были устроены в других местах, а работали там. Кроме того, у некоторых продавцов не было с собой паспортов.

Все материалы проверки передали в прокуратуру.

Пресс-служба администрации Саратова

Напомним, что по идее этих ларьков там и не должно быть. Ранее мэр Саратова писал в своем Инстаграм, что обратился в прокуратуру по поводу сноса помещений.

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