Володин планирует найти средства на проект реставрации Дома Яхимовича в Саратове

Вячеслав Володин планирует найти денежные средства на выполнение проекта реставрации Дома офицеров в Летном городке Энгельса, а также Дома Яхимовича в Саратове. Об этом сообщили в группе сторонников спикера в Инстаграм.

В начале этого года Дом офицеров признан объектом культурного наследия.

Дом Яхимовича сейчас находится в процедуре возвращения в государственную собственность.

Кроме этого, сообщается, что будет решен вопрос по сохранению здания бывшей 99-й школы на улице Университетская. В дальнейшем она войдет в систему СГУ имени Чернышевского.

- Володин, как только пандемия пойдет на спад, планирует провести встречу с градозащитниками, специалистами и обсудить все эти темы, — сообщается в Инстаграме volodin.saratov.