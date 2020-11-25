Валерий Радаев рассказал, какую поддержку получат саратовские медики

На заседании Саратовской областной думы губернатор Валерий Радаев рассказал о проектах в сфере здравоохранения.

Говоря о бюджете области на 2021 год Радаев подробно остановился на задачах, которые поставлены по поддержке первичного звена.

Это, в частности, повышение заработной платы работникам скорой помощи. С января следующего года запланирован рост: до 60 тыс. рублей врачам, до 40 тыс. — фельдшерам, до 30 тыс. — медсестрам. Для этого в бюджете потребуется предусмотреть 290 млн рублей.

Кроме того, продолжаются выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.

Поликлиники Саратовской области получат 40 машин, на это из федерального центра поступили 160 млн рублей. 80 млн рублей будут выделены из областного бюджета для закупок лекарств больницами. А для лечения пациентов на дому федеральная казна выделила региону 90 млн рублей, бесплатные лекарства получили уже более 12 тыс. человек.

В рамках программы поддержки первичного звена регион в 2021 году получит 1,8 млрд рублей. А за четыре года — почти 8 млрд.

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