Пропавшую в Вольске Екатерину Серяеву нашли погибшей

Екатерину Серяеву нашли погибшей
В Вольске Саратовской области прекращены поиски 44-летней Екатерины Серяевой.
Как сообщили волонтеры «Лизы Алерт», женщину нашли погибшей.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — написали в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Екатерина Серяева пропала 13 ноября. Предполагается, что ее труп нашел подводный охотник в реке.
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