В Саратове проведут дополнительные бесплатные тесты на ВИЧ

В Саратовском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД будет организована очередная дополнительная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Акция пройдет с 26 ноября по 1 декабря.

Каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус бесплатно, а при желании и анонимно. Но об этом надо предупредить. Также всем желающим дадут консультации специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, объективную оценку рисков заражения ВИЧ.

Тестирование на ВИЧ осуществляется при соблюдении мер профилактики.

Адрес «Центра-СПИД»: Саратов, ул. Мельничная, строение 1. Телефон для справок: 8(845-2)98-28-98 (в рабочее время).