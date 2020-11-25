В Ершове рабочие укладывают асфальт в снегопад

В Ершове дорожные рабочие укладывают асфальт под падающим снегом

В Ершове Саратовской области рабочие укладывают асфальт под падающим снегом.

Сегодня, 25 ноября, такую картину запечатлела читательница «Комсомольской правды» — Саратов».

На кадрах видно, как техника работает в снегопад.

По словам девушки, асфальт укладывают на улице Интернациональная, где сейчас реализуется проект по благоустройству «Вера. Надежда. Любовь».

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