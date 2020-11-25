Инспектор ГИБДД из Саратова раскаялся в получении взятки

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по получении взятки сотрудником ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый допрошен, он сознался и раскаялся. Решается вопрос о мере пресечения.

По версии следствия, один из жителей Саратова в ноябре 2018 годы был признан виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к сроку в колонии, а также лишили права водить машину до 2022 года. Однако освободившись, он попытался досрочно восстановить права через связи в полиции. Один из инспекторов ГИБДД согласился за деньги внести изменения в федеральную базу данных.

Следствие считает, что 19 октября полицейский получил 60 тыс. рублей за свои действия. Но был задержан сотрудниками собственной безопасности.

- ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника ОВД будет доказана, то он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили в ГУ МВД региона.

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