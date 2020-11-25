Школьник из Энгельса попал в полуфинал «Умников и умниц»

Фото администрации Энгельсского района

Школьник из Энгельса Саратовской области Грант Геворгян попал в полуфинал «Умников и умниц».

- Победители регионального этапа всероссийской гуманитарной олимпиады: Грант Геворгян и Дильноза Раимова из гимназии №8, Ульяна Якушева из МЭЛ имени А. Г. Шнитке и Арпине Нанагюлян из школы №33 участвовали в телеигре в Москве и завоевали ордена и медали. Однако Грант обошел своих соперников, победив в конкурсе красноречия, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Парень поучаствует в полуфинале, который состоится в апреле 2021 года.