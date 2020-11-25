В бюджете Саратовской области на три года не предусмотрено увеличения расходов

В думе приняли бюджет Саратовской области на 2021 год

На заседании 25 ноября в Саратовской областной думе депутаты приняли большинством голосов представителей «Единой России» бюджет региона на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Основная его особенность в том, что сумма расходов в течение трех лет не растет и остается в пределах 121 млрд рублей. По расчетам регионального Минфина, как доложил первый зампред правительства Вадим Ойкин, доходы будут расти год от года. В связи с этим дефицит бюджета на 2021 год в 10,3 млрд рублей по планам чиновников сократиться почти вдове в 2023 году — до 5,4 млрд рублей.

Уточненные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы — 110,7 млрд рублей, расходы — 121 млрд рублей и дефицит — 10,3 млрд рублей.

Параметры областного бюджета на 2022 год составят: доходы — 113,5 млрд рублей, расходы — 121,8 млрд рублей. Дефицит в 2022 — 8,4 млрд рублей.

В 2023 году доходы составят 115,7 млрд рублей, расходы — 121,1 млрд рублей. Дефицит — 5,4 млрд рублей.