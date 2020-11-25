Чиновники пообещали дать квартиру живущей в аварийном доме пенсионерке из Саратова

Пенсионерка живет в аварийном доме

Администрация Волжского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» «Почетного работника образования в Саратове оставляют жить в доме без коммуникаций».

- Жилищное законодательство РФ предусматривает возможность предоставления временных жилых помещений маневренного фонда гражданам, чьи помещения признаны непригодными для проживания, — сообщили чиновники в своем комментарии.

Чтобы получить квартиру, Галине Салдакаевой нужно обратиться в комитет по управлению имуществом города на Театральную площадь, 7, телефон: 49-30-50.

Также заявление на предоставление жилья можно подать через МФЦ.

Напомним, 72-летняя женщина живет в аварийном доме на Большой Горной, 85 литера Р. Литеры А и Б расселены и вскоре должны быть снесены. Однако квартиру пенсионерки с домом связывают общие коммуникации и стена. Если их снесут, то Галина Салдакаева останется фактически на улице.

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