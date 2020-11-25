В Ртищевском районе пенсионер погиб, спасая документы из горящего дома

Пенсионер погиб после пожара в своем доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области погиб 74-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка причин трагедии. По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что около половины пятого ночи загорелся частный дом в селе Репьевка. Его 74-летний хозяин прибежал к дочери, живущей напротив, с сообщением о ЧП. Женщина вызвала пожарных, а отец вновь кинулся к себе, спасать от огня документы.

Пенсионер сумел выбраться из горящего здания, но вскоре почувствовал себя плохо и скончался.

Причина возгорания устанавливается Фото: СУ СКР по Саратовской области

Эксперты обнаружили на теле ожоги. Предполагается, что причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

Установлено, что пожар начался на половине дома, где проживал мужчина. Хозяева второй части жилища сумели покинуть его. Больше никто не пострадал. Дом выгорел полностью.

Дом сгорел полностью Фото: СУ СКР по Саратовской области

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