Саратовец снова пойдет под суд за убийство в подъезде на Вишневой

Убийца расправился с девушкой 120 ударами ножа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе заново будут судить 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и краже.

Напомним, преступление произошло 20 сентября 2019 года. Парень подкараулил ровесницу в подъезде ее дома и убил 120 ударами ножа по всему телу, а потом украл ее телефон за 19 тыс. рублей.

Убийца и жертва были знакомы с детства, жили в соседних подъездах.

Суд приговорил злоумышленника к 9,5 года в колонии, но Саратовский областной суд отменил приговор, так как в его действиях усматривался состав более тяжкого преступления — убийства с особой жестокостью.

Дело направлено в суд. Теперь парню грозит до пожизненного лишения свободы.

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