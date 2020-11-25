За сутки от коронавируса в Саратове умерли четыре женщины

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались четыре женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, всем им было больше 50 лет, троим — 70+.

COVID-19, по данным на 25 ноября, унес жизни 212 человек.

Так, умерла 77-летняя женщина. У нее поднялась температура после контакта с больным коронавирусом. В тяжелом состоянии ее привезли в больницу с диффузным цианозом, сниженной сатурацией крови. На следующие сутки она умерла. При исследовании секционного материала обнаружена РНК коронавируса. Также пенсионерка страдала сахарным диабетом, ожирением и гипертонией.

В возрасте 75 лет от коронавируса умерла женщина. У нее диагностировали двустороннюю тотальную серозно-геморрагическую вирусную пневмонию, развившуюся на фоне гипертонии и ожирения. Также у нее была острая легочно-сердечная недостаточность. Умерла после пяти суток в больнице.

Еще одна умершая, 73-летняя женщина, на четвертые сутки болезни была осмотрена фельдшером неотложной помощи. С признаками пневмонии ее отправили на КТ, где болезнь подтвердилась. Она вернулась домой, где через четыре дня ее состояние ухудшилось, несмотря на лечение. После этого ее госпитализировали, но на шестые сутки она скончалась. Страдала артериальной гипертензией.

Еще одной скончавшейся стала 57-летняя гражданка. Ее пневмония осложнилась диффузным альвеолярным повреждением легких по типу острого респираторного дистресс-синдрома, геморрагическим ларинготрахеитом. В стационаре она провела четверо суток. Также у пациентки была артериальная гипертензия и ожирение.

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