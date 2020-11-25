Тротуары и дороги Саратова от снега чистят 174 машины

В Саратове сегодня, 25 ноября, дороги и тротуары Саратова от снега чистят 174 машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, в это число входят 70 комбинированных дорожных машин и 26 тракторных щеток.

Больше всего внимания уделяется очистке от наледи тротуаров и пешеходных зон.

Также дворы и дороги к соцобъектам, остановкам и переходам посыпают песком, солью и реагентами.

Ночью город очищали 162 машины. За сутки вывезли 91 кубометр снега и наледи.

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