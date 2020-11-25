В мэрии Саратова сократят одного замглавы города

Структура саратовской мэрии будет оптимизирована Фото: Екатерина Семенова

В Саратове будет оптимизирована администрация города.

О планах сообщил глава Саратова Михаил Исаев. Он отметил, что по ряду крупных проектов сейчас ответственность возложена на двух профильных заместителей.

- Но будет правильным, чтобы за проведение комплекса мероприятий отвечало одно должностное лицо, — заявил Исаев.

Он предлагает сократить должность одного из своих заместителей и пересмотреть структуру мэрии. Таким образом, в администрации останется пять замов главы города и появится должность первого замглавы, который займется вопросами городского хозяйства и строительства.

Депутаты городской думы начали изучать этот вопрос.

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