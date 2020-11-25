В Саратове рецидивист украл пульсоксиметр

В Заводском районе Саратова злоумышленник обокрал 55-летнюю местную жительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, похититель зашел в квартиру, когда дверь осталась открыта.

Добычей стала сумка, в которой находились 5 тыс. рублей, жесткий диск Toshiba, пульсоксиметр, очки и водительское удостоверение. Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Задержан ранее судимый за кражи 28-летний мужчина. Он во всем сознался, во время обыска были изъяты жесткий диск и пульсоксиметр, остальное он выбросил, а деньги потратил.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.