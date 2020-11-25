В Саратове пропал 33-летний голубоглазый блондин

.

В Саратове разыскивают 33-летнего Андрея Полякова.

Как сообщили в отряде волонтеров «ЛизаАлерт», мужчина пропал 24 ноября во Фрунзенском районе.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

На момент пропажи, предположительно, был одет в черную куртку с красными вставками, синее трико, черные кроссовки.

Если вы видели Андрея Полякова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.