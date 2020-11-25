В Саратове пропал 33-летний голубоглазый блондин

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В Саратове разыскивают 33-летнего Андрея Полякова.
Как сообщили в отряде волонтеров «ЛизаАлерт», мужчина пропал 24 ноября во Фрунзенском районе.
Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
На момент пропажи, предположительно, был одет в черную куртку с красными вставками, синее трико, черные кроссовки.
Если вы видели Андрея Полякова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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