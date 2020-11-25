Девушка пострадала в опрокинувшемся в кювет ВАЗе под Энгельсом

Фото: ГИБДД Саратова

Вчера, 24 ноября, в 20:30 в Энгельсском районе на 394-м км трассы, соединяющей Самару и Волгоград, случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 25-летний водитель ВАЗ-2108 потерял управление, его занесло и он опрокинулся в кювет.

В итоге 16-летнюю пассажирку авто госпитализировали.

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