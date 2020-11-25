Труп с ножевыми ранениями найден в Ершове

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины в Ершове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В частном доме Ершова Саратовской области ночью обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
На груди и спине 36-летнего погибшего имелись ножевые раны.
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