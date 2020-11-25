Набережную в Саратове благоустроит фирма из Москвы за цену в 28 млн рублей ниже аукционной

Известны итоги аукциона на работы по благоустройству новой набережной в Саратове — участке от Вольской до 2-й Садовой.

Торги объявлял комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова.

Заявились две организации — ООО «С.И.Т.И», согласное на эту сумму, и АО «Авиапромстрой».

Вторая фирма из Москвы готова заняться укреплением грунта, сделать покрытия, дорожки, площадки, освещение, автополив и лотки к нему, подпорные стенки и озеленить территорию за 172 млн рублей.

Она и стала победителем.

Работы пройдут в 2021 году, с 15 февраля до 1 октября.

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