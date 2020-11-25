Три улицы в Заводском районе Саратова остались без воды

Сегодня, 25 ноября, без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 15:00 придется подождать жителям 1-го Огородного тупика, 15, 17, Огородной улицы, 225, 225а.

До 20:00 не будет водоснабжения в домах №№14–20 на четной стороне улицы Орджоникидзе.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.