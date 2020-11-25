Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 ноября: заразились 245 человек

В Саратовской области утром 25 ноября стало известно о 245 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего новых пациентов выявлено в областном центре — 135 человек.

Всего в регионе с начала пандемии 25 917 человек оказались заражены коронавирусом. Выздоровели 21 766, из которых 628 за последние сутки.

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