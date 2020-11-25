В Энгельсе мужчина погасил двухмиллионный долг своим тягачом

В Энгельсе приставы взыскали с местного жителя 2,3 млн рублей долга путем ареста его тягача.

- Он занял у физического лица деньги и не отдавал. Тот обратился в суд, который постановил взыскать задолженность, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Приставы в рамках исполнительного производства уточнили в ГИБДД, что у должникам есть грузовой автомобиль DAF, 2001 года выпуска.

Транспорт арестовали, но продать не смогли, поэтому отдали взыскателю в счет погашения.

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