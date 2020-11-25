В Саратовской области восстановят пять исторических особняков и музеев

В Саратовской области будут отреставрированы пять исторических объектов.
Об этом сообщают сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина на своей странице в Instagram.
Это:
- Дом-музей Павла Кузнецова в Саратове,
- Мемориальный музей Чернышевского в Саратове,
- Усадьба, в которой после возвращения из ссылки работал управляющим декабрист Александр Беляев (Женский корпус), в селе Пады,
- Дом Михайловых-Радищевых (Хвалынский краеведческий музей),
- Здание городской управы, XIX век (Вольский краеведческий музей).
Всего в регионе по инициативе Вячеслава Володина планируется сохранить целый комплекс объектов. По 21 из них уже разработана проектно-сметная документация.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.