Подводный охотник нашел в Вольске труп женщины

Подводный охотник нашел труп в реке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске местный житель вчера, 24 ноября, нашел в реке тело женщины.

- По предварительным данным, около 22 часов мужчина занимался подводной охотой в районе поселка Новосёлы. Нырнув в воду, он обнаружил на дне труп и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Тело вытащили специалисты облспаса. Оно было на глубине около 6 метров и в 20 метрах от берега.

Следователи организовали проверку. Вместе с судмедэкспертом осмотрели место происшествия и труп, который пролежал в реке около десяти дней. Признаков насильственной смерти.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

На вид женщине 40–45 лет. Сейчас устанавливается ее личность и причина смерти.

Предполагается, что погибшая является Екатериной Серяевой, пропавшей в Вольске 13 ноября.

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