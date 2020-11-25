В Саратовской области 75-летнего пенсионера посадили на 9,5 лет

Пенсионер из Турков отправился в колонию Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Турках Саратовской области вынесен приговор 75-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Трагедия разыгралась в июне 2020 года. Пенсионер заподозрил 74-летнего соседа в краже денег — якобы две тыс. рублей пропали после того, как тот заходил.

Пенсионер решил отомстить соседу, заподозрив того в краже денег Фото: СУ СКР по Саратовской области

14 июня мужчина выпил и под воздействием алкоголя решил отомстить. Вооружившись ножом, он отправился к соседу и ударил его в спину, когда тот был в гараже. По вызову жены потерпевшего приехала скорая помощь, но тот вскоре скончался в больнице.

Мужчина ударил соседа ножом в спину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Свою вину 75-летний мужчина признал и раскаялся. Его приговорили к 9,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне миллион рублей.

Раненый мужчина скончался в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

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