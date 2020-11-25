Балаковец украл холодильник у матери

В Балакове Саратовской области 28-летнего мужчину заподозрили в краже холодильника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала мать подозреваемого, 55-летняя женщина.

Следствие установило, что она приобрела холодильник за 21,6 тыс. рублей в июне. 18 сентября женщина вернулась домой с работы и обнаружила, что техника пропала.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — 28-летнего сына потерпевшей, ранее уже судимого.

При этом сейчас он снова является обвиняемым по делу о нападении на подростка. По версии следствия, днем 15 сентября его приятель попытался ограбить 14-летнего мальчика в парке «Интернациональный» на проспекте Героев. Подельник выхватил у того телефон и бросился бежать, а 28-летний мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове.

Сейчас оба уголовных дела объединены, расследованием занимается территориальный отдел СУ СКР. Мужчина взят под стражу.

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