Погода в Саратове 25 ноября: ожидаются сильные осадки

В Саратовской области 25 ноября будет облачно и с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, продолжится снегопад, местами переходящий в дождь. Причем осадки ожидаются сильными, 6 и более мм.
Сохранится сильный туман, на дорогах гололедица. Также ожидается налипание мокрого снега. Автомобилистов и пешеходов предупреждают об опасности на дорогах.
Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, а при порывах — до 13 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет -3... +2 градуса.
Год назад в этот день было на несколько градусов холоднее, но без осадков.
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