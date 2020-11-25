Погода в Саратове 25 ноября: ожидаются сильные осадки

В Саратовской области 25 ноября будет облачно и с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, продолжится снегопад, местами переходящий в дождь. Причем осадки ожидаются сильными, 6 и более мм.

Сохранится сильный туман, на дорогах гололедица. Также ожидается налипание мокрого снега. Автомобилистов и пешеходов предупреждают об опасности на дорогах.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, а при порывах — до 13 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет -3... +2 градуса.

Год назад в этот день было на несколько градусов холоднее, но без осадков.

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