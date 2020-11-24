КВС приступает к строительным работам по закольцовке водопровода по улице Тархова

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы приступает к строительству новых водопроводных коммуникаций по улице Тархова. В 2018 году в рамках инвестмероприятий КВС уже построен магистральный водопровод на участках от ул. Перспективная до пр. Строителей и от ул. Чехова до ул. Топольчанская. Выполнение указанных мероприятий позволило сократить количество аварийных ситуаций, приводящих к вытеканию воды на проезжую часть. Значимость данных работ неоднократно подчеркивал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Руководством компании принято решение по дальнейшему строительству коммуникаций для закольцовки действующих водопроводов. За счет этого предприятие сократит число масштабных отключений водоснабжения при проведении плановых или аварийных работ, повысит надежность холодного водоснабжения потребителей. При отключении одного из водоводов обеспечение абонентов будет осуществляться от другого.

Мероприятиями предусмотрено строительство:

- водопровода d600мм по ул. Тархова от ул. Перспективная до ул. Бардина протяженностью 350 м;

- водопровода d600мм по ул. Тархова от ул. Бардина до ул. Чехова протяженностью 200 м;

- камеры с устройством поперечной задвижки d1000 мм на водовод «Солнечный» в районе ул. им. Тархова – ул. Топольчанская с установкой воздушных клапанов на водоводе.

Стоит отметить, что строительство камеры на данный момент находится в завершающей стадии, все строительно-монтажные мероприятия выполнены в полном объеме.

- Мой первый рабочий день в «КВС» год назад начался с того, что в поселке Солнечный произошла аварийная ситуация на магистральном водопроводе d1000 мм, которая оставила без воды десятки тысяч человек. В рамках нашей инвестиционной деятельности компания уже заменила коммуникации по Тархова, течи на которых доставляли огромные неудобства жителям микрорайона и автолюбителям. При этом, мы проанализировали возможность оптимизации режима работы водосетей в этой части города. Принято решение в рамках инвестиционных мероприятий закольцевать водопровод с проспектом Строителей. Это позволит нам свести к минимуму число масштабных отключений в поселке Солнечный для проведения тех или иных работ, - прокомментировал проводимые мероприятия директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

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