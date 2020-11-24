Президент Путин присвоил почетное звание заведующему отделением городской больницы в Саратове

Сергей Крапивко

Саратовский врач получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почетного звания удостоен Сергей Крапивко — врач-оториноларинголог высшей категории, заведующий отделением Саратовской городской клинической больницы №6 имени академика В. Н. Кошелева.

Врач награжден за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу. Указ об этом подписал 23 ноября Президент РФ Владимир Путин.

Сергей Крапивко проработал в здравоохранении уже 40 лет.

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