Президент Путин присвоил почетное звание заведующему отделением городской больницы в Саратове

Сергей Крапивко
Саратовский врач получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Почетного звания удостоен Сергей Крапивко — врач-оториноларинголог высшей категории, заведующий отделением Саратовской городской клинической больницы №6 имени академика В. Н. Кошелева.
Врач награжден за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу. Указ об этом подписал 23 ноября Президент РФ Владимир Путин.
Сергей Крапивко проработал в здравоохранении уже 40 лет.
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