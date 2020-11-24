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Жильцов домов по улице Мира терроризируют стаи собак

Горожане не могут дождаться помощи властей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Стая собак напала на прохожего. Кадр из видео

Стая собак напала на прохожего. Кадр из видео

Жительница микрорайона на 3-й Дачной в Ленинском районе Саратова пожаловалась на стаи бродячих собак.

Татьяна Шулика опубликовала пост и видео в группе «Типичный Саратов» с призывом о помощи.

По словам женщины, во дворах домов по улице Мира обитает большая стая собак.

- Около 15 особей, которые ведут свою бурную собачью жизнь и активно размножаются. Собаки агрессивные и уже кидаются на людей как ночью, так и днем. Становится страшно выходить на улицу, — заявила она.

На видео действительно запечатлено, как сначала одна, а потом несколько животных агрессивно реагируют на прохожего, облаивают его и едва не кусают.

Татьяна Шулика отметила, что жители обращались в администрацию, «Дорстрой», но реакции не получили.

Ранее в соцсетях уже появлялись жалобы жителей домов на улице Мира на стаи бродячих собак.

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