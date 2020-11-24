В Госдуме принимают поправки об изменении сроков бюджетных субсидий для регионов

В телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков рассказал об изменениях в Бюджетный кодекс, которые позволят регионам более широко пользоваться деньгами бюджетных кредитов и субсидий.

- Сегодня рассматриваем бюджет во втором чтении. И потому «в связке» с ним идут изменения в Бюджетный кодекс. Отмечу, одним из авторов изменений является спикер Госдумы Вячеслав Володин, а сами изменения предлагаются в соответствии с поручением нашего президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в сентябре этого года.

Выделю главное в этих поправках. Теперь регионам будет увеличен срок предоставления бюджетного кредита, со 180 до 240 дней. Делается это для пополнения средств на счете регионального бюджета.

Кроме того, реализуется поручение президента о необходимости предусмотреть в бюджетах регионов возможность экономии субсидий из федерального бюджета. Чтобы такие средства можно было направить на реализацию нацпроектов.

В нынешних условиях, особенно с учетом экономических последствий пандемии, когда снижаются поступления в бюджеты субъектов, такие изменения помогут обеспечить финансовую устойчивость регионов, отказаться от банковских кредитов, направить средства на решение первоочередных задач, — написал Панков.