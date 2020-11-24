Губернатор Радаев создал комиссию по сокращению чиновников Саратова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал комиссию по вопросам оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти Саратовской области.

Главой комиссии назначен вице-губернатор Игорь Пивоваров. В состав также вошли первый заместитель аппарата губернатора области Антон Пролеткин, председатель правительства области Роман Бусаргин, замруководителя аппарата губернатора области Алексей Мудрак, первый зампредседателя правительства области и министр финансов Вадим Ойкин, а также и. о. министра министра экономического развития региона Андрей Разборов.

Напомним, о необходимости сократить штат госслужащих заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава региона также поручил до конца года подготовить предложения по сокращению штата областных чиновников.

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