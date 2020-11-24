В минздраве Саратовской области назвали основную причину роста смертности

Минздрав Саратовской области проводит постоянный анализ причин повышения смертности населения. И главной причиной сегодня является вовсе не коронавирус и связанные с ним осложнения, а сердечно-сосудистые патологии. Об этом на брифинге 24 ноября заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он прокомментировал данные Росстата, о росте смертности населения в регионе почти на три тысячи человек, в сравнении со средними цифрами в предшествующие годы.

- Минздрав постоянно занимается анализом причин повышения смертности. Принимает меры, чтобы бороться, но сейчас работаем в условиях пандемии. Проводим совещания со специалистами, особенно по сердечно-сосудистым патологиям, так как они - одна из главных причин смертности, - Шувалов пообещал уделять проблеме максимум внимания.

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