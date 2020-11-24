Коронавирус в Саратове последние новости на 24 ноября 2020 года: Количество госпитализированных сравнялось с числом выписываемых пациентов

В Саратовской области в ковидных госпиталях остаются 3506 пациентов с коронавирусом из них 2148, с пневмонией 3411.

На кислородной поддержке 675 человек, на аппаратах ИВЛ - 225. Амбулаторное лечение продолжают 1499 человек. Об этом на брифинге 24 ноября сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он уточнил, что порядка 250-300 человек в сутки госпитализируются. Примерно столько же выписывают, но цифры меняются в зависимости от дней недели - в выходные они обычно меньше.

За 23 ноября, к примеру, 242 госпитализированы и 356 выписаны из госпиталей.

В коронавирусных стационарах сейчас свободны 689 коек.