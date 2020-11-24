Больницам Саратовской области не хватает миллиарда: В регион поступил федеральный транш на покрытие дефицита бюджета ТФОМС

Минфин России в соответствии с поручением Президента РФ перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств.

Саратовская область получила 23 ноября на единый счет бюджета 732,6 млн рублей от Минфина РФ. Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом.

Эти деньги пойдут на уплаты в опережающем (авансовом) порядке платежей за декабрь 2020 года на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В свою очередь страховые организации смогут вовремя выплатить медицинским учреждениям деньги за оказанные населению услуги.

Напомним, в мае текущего года Саратовской области было выделено 2,2 млрд рублей, в августе — еще 770 млн рублей.

Представители ТФОМС заявляли в октябре, что дефицит Фонда на оплату услуг больниц и поликлиник до конца года может составить один млрд рублей.