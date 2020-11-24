Росгвардия в Саратове нашла похищенного рецидивистом от магазина лабрадора

В Саратове росгвардейцы нашли похищенную собаку.

- Днем 20 ноября к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась женщина. Она привязала своего лабрадора у крыльца магазина на улице Рахова, а когда вышла, пса уже не было, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе управления Росгвардии.

Правоохранители по приметам начали искать собаку и через несколько минут задержали рецидивиста, у которого и был пес.

Лабрадора вернули владелице. Она поблагодарила росгвардейцев за помощь.

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